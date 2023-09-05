Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Ricuh Suporter, Pertandingan Risiko Tinggi di Bekasi Takkan Lagi Diberi Izin!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:35 WIB
Buntut Ricuh Suporter, Pertandingan Risiko Tinggi di Bekasi Takkan Lagi Diberi Izin!
Bentrok suporter bola di Bekasi (Foto: Ist/Dishub Bekasi)
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengambil sikap buntut kericuhan antar suporter yang terjadi usai pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung. Kini, Pemkot Bekasi tak akan lagi memberikan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk pertandingan dengan risiko tinggi.

“Iya jadi kita akan mengevaluasi pertandingan yang punya risiko tinggi seperti kemarin. Persija lawan Persib itu kan walau panitia tidak izinkan penonton tim tamu ternyata banyak yang bocor,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi Ahmad Zarkasih kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (5/9/2023).

Zarkasih menambahkan, ketentuan ini akan kembali dievaluasi dengan melihat pertandingan risiko kecil. Apabila manajemen mampu untuk mengendalikan suporter, maka tidak menutup kemungkinan Pemkot Bekasi akan memberikan izin kembali untuk pertandingan risiko tinggi.

“Jika memang mereka bisa mengendalikan suporternya mungkin bisa (diberikan izin lagi). Karena kita juga mementingkan keamanan dan ketertiban warga di Kota Bekasi,” ujarnya.

Zarkasih menegaskan, ketentuan ini tidak serta merta membuat Persija tidak bisa bermain di Bekasi. Pemkot Bekasi dipastikannya tidak akan memberikan izin untuk pertandingan dengan risiko tinggi.

“Yang berisiko tinggi aja, seperti kemarin atau misalnya dengan Persebaya atau kemudian Arema, yang suporternya fanatik itu akan kita evaluasi,” pungkasnya.

