INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KTT Ke-43 ASEAN Berlangsung, Bergini Situasi Arus Lalin di Kawasan SUGBK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:53 WIB
KTT Ke-43 ASEAN Berlangsung, Bergini Situasi Arus Lalin di Kawasan SUGBK
Situasi lalu lintas di sekitar SUGBK. (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA - KTT Ke-43 ASEAN mulai digelar di JCC kawasan SUGBK, Jakarta, pada Selasa (5/9/2023), hari ini. Terpantau arus lalu lintas di kawasan sekitar SUGBK ramai lancar.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitaran JCC, tepatnya di SUGBK lancar tanpa kemacetan.

Misalnya saja di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Asia Afrika, hingga Jalan Gerbang Pemuda. Tidak ada kemacetan di kedua sisi jalannya.

Adapun kawasan jalan tersebut sejatinya menjadi lokasi yang dilakukan buka tutup oleh kepolisian manakala ada delegasi ataupun pihak yang berkepentingan dalam KTT ASEAN itu melintas. Buka tutup dilakukan secara situasional di lapangan.

Di sepanjang jalanan tersebut, terdapat petugas gabungan, khususnya kepolisian hingga Polisi Militer (PM) yang berjejer di pinggiran jalan dan titik tertentu jalanan itu. Mereka melakukan pengawasan dan penjagaan sekaligus pengaturan arus lalu lintas agar tak terjadi kemacetan.

