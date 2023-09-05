Kebakaran di Gunung Sahari Utara Jakpus, Pengungsi Bertambah Jadi 78 Jiwa

JAKARTA - Pengungsi kebakaran di Jalan Rajawali Selatan 1, RT 04 RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin 4 September 2023 sore bertambah.

Dari data yang diterima MNC Portal Indonesia, sebanyak 24 Kepala Keluarga (KK) dengan 78 jiwa harus kehilangan tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya si lahap si jago merah.

Dari data sementara, kebakaran tersebut terjadi karena adanya korsleting listrik dari AC di salah satu bangunan yang membuat 15 rumah ludes terbakar.

"Api bermula dari (restoran) Lestari Moon dan Apotek Bimasakti. Karena cuaca angin yang kencang jadi api ke belakang ke rumah padat penduduk," kata Ketua RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Yoedo Arnanto kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di lokasi, Senin 4 September 2023 malam.

Saat ini, 78 warga itu dibuatkan tenda pengungsian yang dibangun oleh BPBD dan Dinas Sosial DKI Jakarta. "Ini dibikin dua tenda yang satu dari BPBD DKI Jakarta, dan yang satunya lagi dari Dinas Sosial, melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat," kata Lurah Gunung Sahari Utara, Hasbulloh.