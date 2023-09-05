Suami Asyik Ngopi, Ibu Gendong Bayi Coba Tabrakan Diri ke KRL di Stasiun Pasar Minggu

Ibu dan Bayinya Coba Tabrakan Diri ke KRL/Tangkapan layar media sosial

JAKARTA - Seorang ibu bersama bayi yang digendongannya mencoba melakukan aksi bunuh diri di area peron Stasiun Pasar Minggu, Sabtu, 2 September 2023.

Aksi bunuh diri ibu dan bayinya tersebut berhasil diselamatkan oleh petugas KAI yang kebetulan berada di lokasi.

Peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut terjadi pada Sabtu 2 September 2023. Seorang ibu dan anak digendongannya hendak menggunakan commuterline bersama suaminya.

Saat ditinggal untuk membeli minuman oleh sang suami, pengguna tersebut terlihat berdiri dipinggir peron jalur 2 Stasiun Pasar Minggu dengan menggendong anaknya. Beruntung petugas pengamanan yang berdinas di peron 1 dan 2 dengan sigap segera mengamankan pengguna tersebut dan menyelamatkan nyawa ibu dan anak tersebut.

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus mengapresiasi langkah heroik kedua petugas M Ali Sopiandan Suharlan yang berhasil menyelamatkan nyawa orangnya.

"Keselamatan penumpang kami adalah prioritas utama, dan keduanya telah menunjukkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang luar biasa," kata Joni, Selasa (5/9/2023).

Kedua petugas tersebut juga mendapat perhatian luas di media sosial dan menerima dukungan serta apresiasi dari masyarakat.