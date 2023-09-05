Bentrok Dua Kelompok Massa di Kapuk Muara, Empat Orang Terluka Parah

JAKARTA - Bentrokan antar dua kelompok massa yang terjadi di RT 01 RW 03 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/9/2023) membuat sejumlah orang terluka. Sedikitnya empat orang luka-luka akibat bentrokan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan jumlah korban akibat bentrokan ini, sementara terdapat empat korban luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Korban jiwa tidak ada. Masih kita identifikasi ada empat orang yang luka-luka memang dalam peristiwa itu," Kata Gidion saat dikonfirmasi, Selasa (5/9/2023).

Gidion menjelaskan, bentrokan antar dua kelompok massa dipicu masalah sengketa lahan yang diperebutkan yakni di lokasi bekas kebakaran. Dimana kasus ini ada persoalan antara pihak yang merasa memiliki lahan dan pihak yang menempati lahan.

"Ini memang berawal dari sengketa, dugaan kami berawal dari sengketa tanah, sehingga berujung pada terjadinya bentrokan," sambungnya.

Gidion menuturkan bentrokan terjadi, saat kelompok massa berjumlah ratusan orang datang ke lokasi kebakaran di RT 01 RW 03 Kapuk Muara. Mereka berseteru dengan kelompok yang masih menempati lahan.