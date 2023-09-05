Sebelum Hadiri Acara Terima Kasih Jateng, Ganjar Pranowo Sowan ke Mbah Munif di Demak

DEMAK - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Girikusumo, Demak, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2023) siang.

Dalam kunjungan itu, Ganjar bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Girikusumo KH Munif Muhammad Zuhri atau Mbah Munif.

Dari pantauan MPI di lapangan, mobil iring-iringan Ganjar tiba di Ponpes Girikusumo sekitar pukul 12.30 WIB.

Setibanya, Ganjar yang mengenakan baju muslim dan peci hitam, langsung disambut oleh Mbah Munif. Ganjar pun mencium tangan Mbah Munif.

Kemudian, Mbah Munif mengajak Ganjar untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, sudah terdapat berbagai menu santap siang seperti sayur, tempe, ayam goreng, hingga buah-buahan.

Keduanya pun langsung menyabtap kudapan siang tersebut. Sembari makan siang, keduanya nampak berbincang-bincang kecil.