Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:47 WIB
Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!
Ridwan Kamil siap jika diajukan maju di Cawapres 2024/Foto: Ist
A
A
A

 

JAKARTA - Ridwan Kamil resmi tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat lagi usai Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin resmi dilantik pada Selasa (5/9/2023).

Kang Emil, sapaan karibnya, pun mengatakan jika takdir berikutnya mengantarkannya untuk maaju memimpin Indonesia maka dia akan siap, namun tidak memaksakan diri.

 BACA JUGA:

Namun, sampai saat ini ia mengaku masih mengikuti arahan Ketum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto.

"Soal nasional masih dinamika. Nama saya memang ada di survei, tapi per hari ini saya masih mengikuti arahan Ketum Partai Golkar gimana baiknya dan sebagainya kita tunggu saja yang terbaik buat saya, buat Indonesia," kata Kang Emil saat ditemui di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

 BACA JUGA:

"Kalau pun ada takdirnya saya bismillah, enggak ada juga enggak ada masalah," imbuhnya.

Kang Emil pun memamerkan ratusan penghargaan yang diraih selama lima tahun menjabat sebagai Jabar 1. Menurutnya penghargaan menjadi tanda perubahan yang telah dihasilkan bukan berarti pengangguran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/525/2921149/tok-apbd-jabar-2024-disahkan-rp36-79-triliun-berikut-3-prioritas-pembangunan-V5KlDwvAvA.jpg
Tok! APBD Jabar 2024 Disahkan Rp36,79 Triliun, Berikut 3 Prioritas Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877743/bey-machmudin-janji-wujudkan-jabar-juara-sesuai-pesan-ridwan-kamil-8ONZyMvnK9.jpg
Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877692/ridwan-kamil-serahkan-kujang-pusaka-ke-bey-machmudin-simbol-pengalihan-kekuasaan-STXbr402yF.jpg
Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin: Simbol Pengalihan Kekuasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877685/pisah-sambut-gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-ucapkan-terima-kasih-ke-berbagai-pihak-f59QVVMndS.jpg
Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/525/2875682/ridwan-kamil-pamitan-di-sidang-paripurna-dprd-kabupaten-kuningan-Zt3W72Agjt.JPG
Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/525/2875679/ciptakan-banyak-program-keumatan-ridwan-kamil-saya-selalu-taat-nasihat-para-kiai-cBKk7J2npJ.jpg
Ciptakan Banyak Program Keumatan, Ridwan Kamil: Saya Selalu Taat Nasihat Para Kiai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement