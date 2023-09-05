Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!

JAKARTA - Ridwan Kamil resmi tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat lagi usai Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin resmi dilantik pada Selasa (5/9/2023).

Kang Emil, sapaan karibnya, pun mengatakan jika takdir berikutnya mengantarkannya untuk maaju memimpin Indonesia maka dia akan siap, namun tidak memaksakan diri.

Namun, sampai saat ini ia mengaku masih mengikuti arahan Ketum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto.

"Soal nasional masih dinamika. Nama saya memang ada di survei, tapi per hari ini saya masih mengikuti arahan Ketum Partai Golkar gimana baiknya dan sebagainya kita tunggu saja yang terbaik buat saya, buat Indonesia," kata Kang Emil saat ditemui di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

"Kalau pun ada takdirnya saya bismillah, enggak ada juga enggak ada masalah," imbuhnya.

Kang Emil pun memamerkan ratusan penghargaan yang diraih selama lima tahun menjabat sebagai Jabar 1. Menurutnya penghargaan menjadi tanda perubahan yang telah dihasilkan bukan berarti pengangguran.