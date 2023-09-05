Terima Bantuan Uang Kaget, Ini Pesan HT kepada Sri Mulyani

TANGERANG - Sri Mulyani (45) seorang penjual jamu gendong dan penjual sayuran di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang, mendapatkan bantuan dari Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, melalui program Uang Kaget.

Adapun, bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp16 juta sebagai modal usaha dan keperluan rumah tangga, sepeda motor dan gerobak.

BACA JUGA:

Sri pun mengungkapkan bahwa di momen tersebut HT turut memberikan pesan kepadanya agar terus berjuang untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarga tercinta.

“Pesannya Pak Hary Tanoe jangan sampai malas, jualannya terusin, pokoknya buat anak dan keluarga semuanya,” kata Sri menceritakan pesan HT, Selasa (5/9/2023).

BACA JUGA:

Sri pun mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan rezeki yang disalurkan Hary Tanoesoedibjo melalui program Uang Kaget. Ia pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selain itu, Sri berharap HT yang juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo bisa terus sehat dan terus membantu masyarakat kecil. Sebab, Hal ini sebagaimana visi Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.