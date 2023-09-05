Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

JPU Belum Siap, Sidang Tuntutan Wowon Cs Kembali Ditunda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:30 WIB
JPU Belum Siap, Sidang Tuntutan Wowon Cs Kembali Ditunda
Sidang Wowon Cs (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi kembali batal membacakan tuntutan terhadap Wowon cs atas kasus pembunuhan di Bantargebang, Kota Bekasi. Dengan demikian, agenda sidang tuntutan kembali ditunda.

Sidang tuntutan sedianya diagendakan pada Selasa (5/9/2023) hari ini pukul 13.00 WIB. Wowon cs alias ketiga terdakwa yaitu Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh dan M. Dede Solehudin pun telah sampai di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi sejak siang hari.

Namun, ketiganya baru dipanggil menuju ruang sidang pada pukul 15.58 WIB. Saat ketiga terdakwa duduk di ruang sidang, Hakim Ketua Suparna langsung membuka sidang.

Saat itu, Suparna langsung meminta JPU Omar Syarif Hidayat untuk membacakan tuntutannya. Namun, JPU mengatakan bahwa berkas tuntutan ketiganya belum siap dibacakan.

“Masih dalam menyusun berkas tuntutan terdakwa Wowon dan kawan-kawan, meminta tunda untuk satu minggu,” kata Omar di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Bekasi, Selasa.

Suparna langsung menerima permintaan dari JPU. Hakim lantas memberikan waktu satu minggu hingga Selasa 12 September 2023 untuk menyelesaikan berkas perkara.

“Jaksa mengatakan penuntutan masih penyusunan. Jadi diberi kesempatan kepada penuntut umum hari Selasa tanggal 12 September 2023,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement