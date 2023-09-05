Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minimarket di Tangerang Kebakaran, Api Muncul dari Mesin ATM

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:00 WIB
Minimarket di Tangerang Kebakaran, Api Muncul dari Mesin ATM
Kebakaran minimarket di Tangerang, Banten (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

TANGERANG - Gerai minimarket di sebuah perumahan di Kelurahan Rajeg Mulya, Kabupaten Tangerang, Banten kebakaran. Api mulanya terlihat dari sebuah mesin ATM.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (5/9/2023) pukul 10.05 WIB.

Kejadian bermula ketika pegawai minimarket yang berada di area kasir, mencium bau menyengat dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada tidak jauh dari area kasir.

“Tidak lama kemudian, dia melihat ada percikan api di mesin itu,” kata Ujat.

Ujat menyebut berdasarkan keterangan saksi percikan api kemudian membesar dan langsung merambat ke sejumlah barang, serta bahan yang mudah terbakar.

“Api langsung menjalar ke bahan-bahan atau barang yang mudah terbakar di dalam minimarket tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
