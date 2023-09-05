Minimarket di Tangerang Kebakaran, Api Muncul dari Mesin ATM

TANGERANG - Gerai minimarket di sebuah perumahan di Kelurahan Rajeg Mulya, Kabupaten Tangerang, Banten kebakaran. Api mulanya terlihat dari sebuah mesin ATM.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (5/9/2023) pukul 10.05 WIB.

Kejadian bermula ketika pegawai minimarket yang berada di area kasir, mencium bau menyengat dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada tidak jauh dari area kasir.

“Tidak lama kemudian, dia melihat ada percikan api di mesin itu,” kata Ujat.

BACA JUGA: Korban Kebakaran di Gunung Sahari Sementara Ditampung di Dua Tenda Pengungsian

Ujat menyebut berdasarkan keterangan saksi percikan api kemudian membesar dan langsung merambat ke sejumlah barang, serta bahan yang mudah terbakar.

“Api langsung menjalar ke bahan-bahan atau barang yang mudah terbakar di dalam minimarket tersebut," ujarnya.