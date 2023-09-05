Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Galon Air Mineral Kecelakaan di Bogor Usai Hindari Pemotor, Satu Orang Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:31 WIB
Truk Galon Air Mineral Kecelakaan di Bogor Usai Hindari Pemotor, Satu Orang Jadi Korban
Kecelakaan Truk di Bogor/dok Polri
A
A
A

 

BOGOR - Truk bermuatan galon air mineral kecelakaan di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kanit Lantas Polsek Citeureup AKP Budi Santoso mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi sekira pukul 10.10 WIB. Berawal ketika truk tersebut sedang melaju dari arah Citeureup menuju Cibinong.

"Di depannya ada pengendara motor yang tiba-tiba mengambil jalur kanan untuk mendahului angkot yang sedang parkir di pinggir jalan," kata Budi dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/9/2023).

Sopir yang terkejut langsung berupaya menghindari motor tersebut dengan membanting setir ke kanan. Truk menabrak pembatas jalan dan terguling.

"Truk galon ini menabrak pembatas jalan yang berada di tengah, sehingga terguling ke kiri," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
