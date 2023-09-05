Truk Galon Air Mineral Kecelakaan di Bogor Usai Hindari Pemotor, Satu Orang Jadi Korban

BOGOR - Truk bermuatan galon air mineral kecelakaan di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kanit Lantas Polsek Citeureup AKP Budi Santoso mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi sekira pukul 10.10 WIB. Berawal ketika truk tersebut sedang melaju dari arah Citeureup menuju Cibinong.

"Di depannya ada pengendara motor yang tiba-tiba mengambil jalur kanan untuk mendahului angkot yang sedang parkir di pinggir jalan," kata Budi dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/9/2023).

Sopir yang terkejut langsung berupaya menghindari motor tersebut dengan membanting setir ke kanan. Truk menabrak pembatas jalan dan terguling.

"Truk galon ini menabrak pembatas jalan yang berada di tengah, sehingga terguling ke kiri," jelasnya.