Olah TKP Kebakaran Kapal Nelayan di Muara Baru, 6 Saksi Diperiksa Polisi

JAKARTA - Tim Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) 9 kapal nelayan yang terbakar di Dermaga Barat, Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (5/9/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas Puslabfor Mabes Polri bersama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polsek Muara Baru melakukan penelusuran disekitar lokasi kapal yang terbakar di dermaga.

Dalam olah TKP tersebut, petugas merekam sejumlah alat bukti yang menjadi penyebab 9 kapal terbakar. Selain itu, petugas juga meminta keterangan terhadap beberapa saksi yang diduga mengetahui awal mula terjadinya kebakaran.

Kapolsek Kawasan Muara Baru, AKP Haris Sanjaya mengatakan bahwa dalam olah TKP ini merupakan salah satu prosedur aparat kepolisian dalam melakukan penanganan dan juga penyelidikan penyebab kebakaran kapal nelayan.

"Untuk olah TKP tadi kami bersama dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan Kasat Reskrim kita melakukan olah TKP bersama puslabfor bareskrim polri guna menentukan dari hasil lab tersebut penyebab kebakaran kapal," kata Haris di lokasi.

Menurut Haris, dalam olah TKP yang dilakukan tim puslabfor menemukan dan mengambil sampel berupa arang dan instalasi kabel listrik. Untuk mendapat hasil dariolah TKP ini diperkirakan akan keluar kurang lebih satu minggu.

"Untuk saksi 6 orang yang diperiksa, dari ABK dan Saksi-Saksi yang melihat kejadian," tuturnya.