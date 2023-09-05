Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tuntutan Wowon Cs Ditunda, Dede Penggali Kubur Serial Killer Ngarep Dihukum Ringan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:52 WIB
Tuntutan Wowon Cs Ditunda, Dede Penggali Kubur Serial Killer Ngarep Dihukum Ringan
Sidang Wowon Cs Kembali Ditunda/Foto: MNC Portal
A
A
A

BEKASI - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bekasi kembali batal membacakan tuntutan terhadap Wowon cs atas kasus dugaan pembunuhan di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sidang tuntutan kepada terdakwa pembunuhan berantai sadis tersebut kembali ditunda hingga hari Selasa (12/9/2023).

Salah satu terdakwa, M. Dede Solehudin sempat ditanyakan mengenai persidangan ini. Dia pun terlihat pasrah mengikuti agenda sidang.

"Ya mau bagaimana lagi, bersabar saja," kata Dede memelas kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Dede kemudian kembali ditanya soal tuntutan yang akan diberikan JPU. Ia pun masih berharap agar JPU menjatuhi pidana yang ringan.

"Ya (semoga) hukuman ringan," tambahnya.

Sementara itu, dua terdakwa lainnya Wowon Erawan alias Aki dan Solihin alias Duloh tidak menjawab pertanyaan awak media. Keduanya hanya menutup mulut rapat dan menunduk sambil meninggalkan barisan wartawan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement