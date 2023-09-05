Diduga Bersihkan Lahan dengan Cara Dibakar, Pria Ini Terjebak dan Ditemukan Tewas

BOGOR - Pria berinisial OM (60), meninggal dunia dalam kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Diduga korban terjebak di dalam lahan garapan yang tengah dibakarnya.

Kapolsek Jonggol, Kompol Mulyadi Asep Fajar mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Awalnya, korban berangkat dari rumah menuju tanah garapan untuk membersihkan lahan milik EB.

"Istri korban yang hendak mengantarkan makanan melihat lokasi lahan sudah terbakar. Diduga karena korban membakar lahan tersebut untuk membersihkan lahan dari rumput dan ilalang seluas yang sudah terbakar sekitar 1.000 meter," kata Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Sang istri sempat memanggil korban tetapi tidak ada jawaban. Setelah dicari, korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka bakar.