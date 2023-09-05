Polisi Tangkap 22 Pelajar di Bogor karena Hendak Tawuran, Lima di Antaranya Bawa Sajam

BOGOR - Polisi menangkap lima pelajar yang membawa senjata tajam di sekitaran Warung Jambu, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Para pelajar tersebut diduga hendak menggelar aksi tawuran.

"Anggota Reserse mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada sekelompok pelajar duduk-duduk dan menimbulkan kekhawatiran. Masyarakat langsung menginformasikan ke polisi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Dari lokasi kejadian, polisi mendapati sebanyak 22 pelajar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 5 orang diantaranya kedapatan membawa senjata tajam.

"Setelah menerima informasi tersebut, kita respon dari Patmor, Raimas, Garda, Reserse, Quick Respons, Polres dan Polsek merapat ke lokasi. Diamankan 22 pelajar yang saat itu ketika digeledah ada 5 yang membawa sajam dan kita amankan anak berhadapan dengan hukum tersebut," jelasnya.

Adapun para pelajar tersebut diduga hendak menggelar aksi tawuran. Sehingga, sebelum terjadi tawuran sudah berhasil diamankan oleh polisi.

"Modus yang dilakukan standby untuk melakukan diduga swiping. Jadi ada kelompok 22 orang dan kelompok yang bersebrangan. Diduga merrka melakukan swiping kalau misalnya yang bersebrangan diduga akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Sebelum itu terjadi sudah kita amankan dari para ABH beserta barbuknya, sehingga tidak sampai terjadi tawuran," tutupnya.

(Awaludin)