Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Harapan Warga Karang Tengah untuk HT: Terus Mengayomi Masyarakat Kecil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:00 WIB
Harapan Warga Karang Tengah untuk HT: Terus Mengayomi Masyarakat Kecil
HT berikan Uang Kaget ke penjual jamu/Foto: MPI
A
A
A

 

TANGERANG - Aksi pemberian bantuan yang dilakukan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong melalui program Uang Kaget memiliki harapan tersendiri dari warga RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Salah satu warga yang juga merupakan tetangga Sri, Dina (42) berharap Hary Tanoesoedibjo bisa terus mengayomi untuk membantu masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan.

 BACA JUGA:

“Saya berharapnya Pak Hary Tanoe terus membantu masyarakat yang kecil, yang membutuhkan ya, jadi pengayoman buat rakyat kecil,” katanya saat ditemui di lokasi, Selasa (5/9/2023).

Selain itu, ia pun mendoakan agar apa yang dikerjakan oleh Ketua Umum Partai Perindo itu bisa diberkahi dan diberikan kesuksesan.

“Mudah-mudahan semuanya Pak Hary Tanoe sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, apa yang dikerjakan sukses selalu. Terus membantu masyarakat kecil,” jelasnya.

Sebagai informasi, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement