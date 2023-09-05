Harapan Warga Karang Tengah untuk HT: Terus Mengayomi Masyarakat Kecil

TANGERANG - Aksi pemberian bantuan yang dilakukan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong melalui program Uang Kaget memiliki harapan tersendiri dari warga RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Salah satu warga yang juga merupakan tetangga Sri, Dina (42) berharap Hary Tanoesoedibjo bisa terus mengayomi untuk membantu masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan.

BACA JUGA:

“Saya berharapnya Pak Hary Tanoe terus membantu masyarakat yang kecil, yang membutuhkan ya, jadi pengayoman buat rakyat kecil,” katanya saat ditemui di lokasi, Selasa (5/9/2023).

Selain itu, ia pun mendoakan agar apa yang dikerjakan oleh Ketua Umum Partai Perindo itu bisa diberkahi dan diberikan kesuksesan.

BACA JUGA: Cerita Sri Mulyani Terima Bantuan Uang Kaget dari Hary Tanoe untuk Modal Usaha

“Mudah-mudahan semuanya Pak Hary Tanoe sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, apa yang dikerjakan sukses selalu. Terus membantu masyarakat kecil,” jelasnya.

Sebagai informasi, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa (5/9/2023).