HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok Ada Gala Dinner KTT ASEAN, Jalan Semanggi-Bundaran Senayan Ditutup

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |22:01 WIB
Besok Ada Gala Dinner KTT ASEAN, Jalan Semanggi-Bundaran Senayan Ditutup
Besok ada gala dinner KTT Ke-43 ASEAN, Jalan Semanggi-Bundaran Senayan ditutup. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan sterilisasi ruas jalan mulai dari arah Semanggi sampai Bundaran Senayan saat gala dinner para kepala negara dan tamu-tamu VVIP KTT ke-43 ASEAN, Rabu (6/9/2023) malam. Jamuan makan malam itu akan berlangsung di Hutan Kota by Plataran.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan lokasinya gala dinner berada di dalam kawasan Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Pihaknya akan melakukan sterilisasi di beberapa ruas jalan menuju ke lokasi sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, dilanjutkan kembali sampai pukul 22.00 WIB.

"Jadi mulai 16.00 WIB sampai selesai acara gala dinner ke plataran akan disterilkan, mungkin sampai jam 22.00 WIB," ujar Latif Usman, Selasa (5/9/2023).

Ia menerangkan, pihaknya melakukan sterilisasi di ruas jalan mulai dari arah Semanggi sampai Bundaran Senayan. Skenario rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan.

Latif menerangkan, kendaraan dari arah Gatot Subroto yang mau belok kiri masuk Sudirman-Thamrin dialihkan lewat Slipi atau diluruskan. Begitu juga dari Sudirman-Thamrin yang mau masuk ke arah Semanggi akan dibelokkan masuk ke Kuningan atau ke arah timur.

Sementara itu, kendaraan dari arah Slipi yang akan ke arah selatan diputarkan ke kiri, yaitu dari Semanggi ke arah utara.

"Jadi mulai 16.00 WIB sampai selesai acara gala dinner ke plataran, jalur ini steril," ujarnya.

