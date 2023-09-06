1 Orang Tewas Tewas Akibat Perkelahian Antar WNI di Taiwan

Satu orang tewas dalam perkelahian antara WNI di Taiwan. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengonfirmasi satu orang tewas akibat insiden perkelahian sesama warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan.

Perkelahian itu terjadi pada 3 September di depan Stasiun Kereta Api Changhua, Taiwan.

"Perkelahian tersebut melibatkan 30 WNI dan menyebabkan 1 WNI meninggal dan 1 WNI luka luka. Setelah menjalani perawatan di RS, 1 korban luka tersebut pada tanggal 4 September telah dinyatakan sembuh," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, Selasa (5/9/2023).

Kemenlu, kata Judha, menyesalkan adanya insiden perkelahian antar-sesama warga negara Indonesia di Taiwan.

"Mereka sepatutnya menjadi duta bangsa Indonesia dan dapat menunjukan sikap dan perilaku baik dari bangsa Indonesia di luar negeri. Kami sangat mengimbau agar kerukunan sesama WNI di luar negeri dapat selalu dijaga," ujarnya.

Menurut Judha, kepolisian Changhua telah menetapkan 15 WNI sebagai pelaku dan berkas perkara telah disampaikan kepada Kejaksaan Distrik Changhua.