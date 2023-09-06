Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1 Orang Tewas Tewas Akibat Perkelahian Antar WNI di Taiwan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |04:05 WIB
1 Orang Tewas Tewas Akibat Perkelahian Antar WNI di Taiwan
Satu orang tewas dalam perkelahian antara WNI di Taiwan. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengonfirmasi satu orang tewas akibat insiden perkelahian sesama warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan.

Perkelahian itu terjadi pada 3 September di depan Stasiun Kereta Api Changhua, Taiwan.

"Perkelahian tersebut melibatkan 30 WNI dan menyebabkan 1 WNI meninggal dan 1 WNI luka luka. Setelah menjalani perawatan di RS, 1 korban luka tersebut pada tanggal 4 September telah dinyatakan sembuh," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, Selasa (5/9/2023).

Kemenlu, kata Judha, menyesalkan adanya insiden perkelahian antar-sesama warga negara Indonesia di Taiwan.

"Mereka sepatutnya menjadi duta bangsa Indonesia dan dapat menunjukan sikap dan perilaku baik dari bangsa Indonesia di luar negeri. Kami sangat mengimbau agar kerukunan sesama WNI di luar negeri dapat selalu dijaga," ujarnya.

Menurut Judha, kepolisian Changhua telah menetapkan 15 WNI sebagai pelaku dan berkas perkara telah disampaikan kepada Kejaksaan Distrik Changhua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WNI di Taiwan WNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3174945/gunung_everest-CwJj_large.jpg
1.000 Pendaki Terjebak Badai Salju Everest, Kemlu: Tak Ada Korban WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/18/3168308/borgol-h6eX_large.jpg
Wanita Diduga WNI Ditangkap di Dekat Perbatasan India-Nepal, Pakai Dokumen Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162879/wni-MFqu_large.jpg
Kemlu: 264 WNI Rentan di Malaysia Dipulangkan ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162378/wni-Wm37_large.jpg
2 WNI Ditangkap di Makau Gegara Dirikan Restoran, Terancam Didenda Puluhan Ribu MOP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3158104/lodewijk_freidrich_paulus-HQhw_large.jpg
Permintaan Pulang Mantan Marinir TNI AL Satria Kumbara Akan Diproses Sesuai Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157372/menkum-0Ro5_large.jpg
Status WNI Otomatis Hilang, Bagaimana Nasib Eks Marinir Satria Kumbara? Ini Kata Menkum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement