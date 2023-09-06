Bacaleg Perindo Venna Melinda Senam Bareng Masyarakat Tulungagung

TULUNGAGUNG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Venna Melinda menyapa warga Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (5/9/2023). Ia mengajak warga untuk senam zumba bersama.

Acara senam bersama Venna Melinda ini digelar di DPD Partai Perindo Tulungagung di Jalan Dokter Sutomo pada pukul 15.00 WIB. Ratusan ibu-ibu mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda.

Venna Melinda yang merupakan caleg DPR RI dapil 6 jawa timur ini datang bersama dengan caleg propinsi dapil 7 Ponco Budi. Selain itu hadir pula seluruh pengurus DPD Partai Perindo Tulungagung.

Warga sangat antusias dengan acara senam bersama dengan Venna tersebut. Sebelum acara senam dimulai Venna Melinda dan Ponco Budi menyapa warga dan membagikan berbagai door prize kepada ibu ibu yang bisa menjawab pertanyaan.

Bahkan para ibu ibu yang ikut senam tersebut banyak yang meminta foto selfie dengan Venna Melinda.

Setelah mengikuti acara senam, Venna Melinda dan Ponco Budhi kemudian menyampaikan tentang kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

BACA JUGA: Venna Melinda Sosialisasikan KTA Partai Perindo Berasuransi ke Warga Blitar

Menurut Venna, dirinya sangat senang dengan antusias warga yang melakukan senam bersama dirinya. Ia mengucapkan terima kasih atas antusias para ibu-ibu yang mengikuti senam tersebut dan meminta dukungan untuk dapat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Perindo.

“Sosialisasi KTA asuransi ini program andalan dari Perindo. Membantu masyarakat karena yang namanya asuransi itu sangat penting. Karena kita tahu kalau kecelakaan, ada kematian itu biasanya menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” kata Venna.