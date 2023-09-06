Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Venna Melinda Senam Bareng Masyarakat Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |05:39 WIB
Bacaleg Perindo Venna Melinda Senam Bareng Masyarakat Tulungagung
Bacaleg Perindo Venna Melinda senam bareng masyarakat Tulungagung. (iNews/Agus Faisal)
A
A
A

TULUNGAGUNG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Venna Melinda menyapa warga Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (5/9/2023). Ia mengajak warga untuk senam zumba bersama.

Acara senam bersama Venna Melinda ini digelar di DPD Partai Perindo Tulungagung di Jalan Dokter Sutomo pada pukul 15.00 WIB. Ratusan ibu-ibu mengikuti senam bersama dengan Venna Melinda.

Venna Melinda yang merupakan caleg DPR RI dapil 6 jawa timur ini datang bersama dengan caleg propinsi dapil 7 Ponco Budi. Selain itu hadir pula seluruh pengurus DPD Partai Perindo Tulungagung.

Warga sangat antusias dengan acara senam bersama dengan Venna tersebut. Sebelum acara senam dimulai Venna Melinda dan Ponco Budi menyapa warga dan membagikan berbagai door prize kepada ibu ibu yang bisa menjawab pertanyaan.

Bahkan para ibu ibu yang ikut senam tersebut banyak yang meminta foto selfie dengan Venna Melinda.

Setelah mengikuti acara senam, Venna Melinda dan Ponco Budhi kemudian menyampaikan tentang kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo.

Menurut Venna, dirinya sangat senang dengan antusias warga yang melakukan senam bersama dirinya. Ia mengucapkan terima kasih atas antusias para ibu-ibu yang mengikuti senam tersebut dan meminta dukungan untuk dapat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Perindo.

“Sosialisasi KTA asuransi ini program andalan dari Perindo. Membantu masyarakat karena yang namanya asuransi itu sangat penting. Karena kita tahu kalau kecelakaan, ada kematian itu biasanya menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” kata Venna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement