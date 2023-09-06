Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KTT ke-43 ASEAN, Wapres Amerika dan PM Australia Telah Tiba di Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |05:57 WIB
KTT ke-43 ASEAN, Wapres Amerika dan PM Australia Telah Tiba di Indonesia
Kamala Harris tiba di Indonesia/Foto: Biro Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese beserta pendamping tiba di Indonesia pada pada Selasa, 5 September 2023 malam. PM Anthony beserta delegasi mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, sekitar pukul 20.15 WIB.

Ketibaan PM Albanese disambut oleh Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Simon Djatwoko Irwantoro Soekarno. Selanjutnya, PM Albanese beserta delegasi langsung meninggalkan bandara untuk melanjutkan kegiatan lainnya.

 BACA JUGA:

Tak lama setelah itu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 5 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/244/2896211/tni-polri-siapkan-personel-kawal-ktt-ais-di-nusa-dua-bali-qDbnqsB1tN.JPG
Sembilan Kepala Negara Akan Hadiri KTT AIS di Bali, TNI - Polri Siapkan Pengamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/337/2877974/ini-negara-yang-sering-jadi-tuan-rumah-ktt-asean-t3sduH6kc9.jpg
Ini Negara yang Sering Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/338/2876492/berikut-29-ruas-jalan-di-dki-jakarta-terapkan-buka-tutup-saat-ktt-ke-43-asean-T5uQ6vI3Ch.jpg
Berikut 29 Ruas Jalan di DKI Jakarta Terapkan Buka Tutup saat KTT ke-43 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/337/2876472/prioritas-keketuaan-indonesia-akan-dibahas-dalam-ktt-ke-43-asean-yTQhX7HMuA.jpg
Prioritas Keketuaan Indonesia Akan Dibahas dalam KTT ke-43 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/337/2862698/persiapan-ktt-asean-presiden-jokowi-bakal-pimpin-12-pertemuan-september-mendatang-eN4TaWQH14.jpg
Persiapan KTT ASEAN, Presiden Jokowi Bakal Pimpin 12 Pertemuan September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/337/2817714/4-negara-asean-yang-dipimpin-seorang-raja-WQubIHNqV7.jpg
4 Negara ASEAN yang Dipimpin seorang Raja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement