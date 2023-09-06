KTT ke-43 ASEAN, Wapres Amerika dan PM Australia Telah Tiba di Indonesia

JAKARTA - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese beserta pendamping tiba di Indonesia pada pada Selasa, 5 September 2023 malam. PM Anthony beserta delegasi mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, sekitar pukul 20.15 WIB.

Ketibaan PM Albanese disambut oleh Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Simon Djatwoko Irwantoro Soekarno. Selanjutnya, PM Albanese beserta delegasi langsung meninggalkan bandara untuk melanjutkan kegiatan lainnya.

Tak lama setelah itu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 5 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB.