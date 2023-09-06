Menguak Fakta Apakah Soekarno Punya Karomah Sama seperti Sunan Kalijaga?

JAKARTA- Menguak fakta apakah Soekarno punya karomah sama seperti Sunan Kalijaga. Karomah adalah anugerah dari Allah yang bisa diartikan pula kehormatan atau kemuliaan.

Hal ini pernah dibahas dalam kanal YouTube Awaan Story, dikutip pada Selasa (5/9/2023). Dalam kisahnya, diceritakan bahwa Presiden pertama Indonesia tersebut pernah pula dikenal dengan nama Waskito.

Dia juga dipercayai orang-orang beragama Hindu di Bali sebagai reinkarnasi Sang Wisnu atau Dewa Hujan. Semua itu terjadi ketika di Bali terjadi musim kemarau dan ketika Soekarno tiba, hujan turun dengan deras.

Anak pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai itu juga diketahui mempelajari aji kanuragan ketika masih muda. Karena itu, banyak kawan atau lawan yang segan dengannya.

Bahkan, dia diketahui pula mampu menaklukan hati sejumlah wanita, salah satunya Ibu Fatmawati.

Bukan hanya aji kanuragan, Soekarno diketahui memiliki Aji Pojoking Jagat yang merupakan salah satu warisan tertinggi dari Sunan Kalijaga, di mana ajian ini memiliki kesaktian bisa berjalan di atas air.