Bantu Warga Lewat Uang Kaget dan Bedah Rumah, Hary Tanoe: Ini Program yang Bisa Dicontoh

TANGERANG - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menilai program Uang Kaget dan Bedah Rumah bisa dijadikan contoh bagi pihak lainnya untuk menebar kebaikan, membantu kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

“Saya rasa ini bisa dipakai sebagai contoh bagi yang lain, bagaimana kita bisa menghibur tapi pada saat yang bersamaan juga melakukan kegiatan sosial, membantu antara lain Bu Sri Mulyani yang hari ini mendapat rezeki,” kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe yang juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo menilai adanya program Uang Kaget dan Bedah Rumah yang ditayangkan di MNC TV bukan sekedar acara menghibur, tetapi terdapat unsur sosial untuk memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.