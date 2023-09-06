Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Kedua KTT Ke-43 ASEAN, Ini Sederet Agenda Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |09:04 WIB
Hari Kedua KTT Ke-43 ASEAN, Ini Sederet Agenda Presiden Jokowi
Presiden Jokowi di KTT Ke-43 ASEAN. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin seluruh rangkaian pertemuan pada hari kedua rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Rabu (6/9/2023).

Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin di Ruang Kakatua, JCC.

Setelahnya, Presiden Jokowi akan memimpin KTT ke-26 ASEAN-RRT yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang.

Secara berurutan, Presiden Jokowi juga akan memimpin KTT ke-24 ASEAN-Republik Korea yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol dan KTT ke-26 ASEAN-Jepang bersama dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida.

Pada siang hari, Presiden Jokowi bersama dengan para pemimpin negara ASEAN diagendakan mengikuti KTT ke-26 ASEAN Plus Three (APT). Pertemuan yang digelar di Ruang Cenderawasih 3 tersebut juga akan dihadiri oleh pemimpin negara RRT, Republik Korea, dan Jepang.

