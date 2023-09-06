Heboh! Dua Perguruan Silat Indonesia Bentrok di Taiwan, Satu Tewas

TAIPEI - Dua perguruan silat asal Indonesia yang ada di Taiwan bentrok. Sebanyak 30 warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam bentrokan berdarah ini.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa tawuran dua kelompok perguruan silat itu memakan satu korban jiwa dan satua orang mengalami luka serius.

"Perkelahian tersebut melibatkan 30 WNI dan menyebabkan 1 WNI meninggal dan 1 WNI luka luka," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha, dikutip Rabu (6/9/2023).

Bentrokan ini terjadi di dekat stasiun kereta api. Para pelaku yang tawuran membawa senjata tajam seperti celurit hingga golok. Mereka saling serang satu sama lain.

Melansir Taiwan News, polisi Changhua Taiwan melaporkan korban tewas merupakan WNI berusia 32 tahun yang mengalami luka tusuk di punggung.