Kerap Mangkir, Presdir PT RDG Airlines Diultimatum KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Presiden Direktur (Presdir) PT RDG Airlines, Gibrael Isaak untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Sebab, Gibrael kerap mangkir alias tidak hadir memenuhi panggilan KPK.

"Gibrael Isaak (PresDir PT RDG), saksi tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi apapun terkait alasan ketidak hadirannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (6/9/2023).

"KPK ingatkan kewajiban hukum tersebut dan agar saksi dimaksud kooperatif hadir untuk penjadwalan pemanggilan berikutnya," sambungnya.

Gibrael Isaak sedikitnya sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Gibrael karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe.

KPK sebelumnya telah mencegah Gibrael Isaak untuk bepergian ke luar selama enam bulan ke depan berkaitan dengan kasus TPPU Lukas Enembe (LE). Gibrael Isaak dicegah ke luar negeri bersama dua orang lainnya yakni, Dommy Yamamoto dan Jimmy Yamamoto.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka. Kali ini, Lukas ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lukas ditetapkan sebagai tersangka TPPU setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapat dari hasil pengembangan penyidikan kasus penerimaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek di Papua.

KPK telah lebih dulu menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).