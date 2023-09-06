Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung Bakal Diperiksa Bareskrim Polri Hari Ini, soal Dugaan Hina Presiden

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |09:36 WIB
Rocky Gerung Bakal Diperiksa Bareskrim Polri Hari Ini, soal Dugaan Hina Presiden
Rocky Gerung bakal diperiksa Bareskrim Polri kasus penghinaan presiden/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo Bareskrim Polri. Rencananya, polisi akan meminta klarifikasi Rocky Gerung pada pukul 10.00 WIB hari ini.

"Ya. 10. (Rocky Gerung terkonfirmasi hari pukul 10.00 WIB pagi)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Rabu, (6/9/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, sebanyak 50 saksi dan 5 ahli diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian yang menjerat aktivis Rocky Gerung. Polisi memastikan bahwa kasus tersebut tetap berjalan.

"Saat ini sudah ada 50 saksi yang kita periksa, kemudian 5 ahli yang kita periksa. Di samping itu kita terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi apakah ini nanti kita bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan 50 saksi dan 5 ahli tersebut adalah gabungan dari 26 laporan polisi (LP) yang ditunjukkan kepada Rocky Gerung. Kata Djuhandhani, lewat LP tersebut pihaknya kemudian melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan upaya penyelidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/337/2882010/hari-ini-bareskrim-panggil-rocky-gerung-terkait-dugaan-penghinaan-kepada-presiden-jokowi-Hgn413hq9v.jpg
Hari Ini Bareskrim Panggil Rocky Gerung Terkait Dugaan Penghinaan kepada Presiden Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/337/2856019/pdip-bakal-laporkan-rocky-gerung-ke-bareskrim-polri-zw2gcbnuZ3.jpg
PDIP Bakal Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/10/337/2704468/ancaman-pidana-penghinaan-presiden-berkurang-ini-bunyi-pasalnya-3gZmJC1Zzq.jpg
Ancaman Pidana Penghinaan Presiden Berkurang, Ini Bunyi Pasalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/02/337/2302985/ruslan-buton-bebas-3-hari-terkait-40-hari-meninggalnya-sang-istri-lEJqZezYi1.jpg
Ruslan Buton Bebas 3 Hari Terkait 40 Hari Meninggalnya Sang Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/28/340/2221203/buntut-surat-terbuka-ke-presiden-jokowi-ruslan-buton-dijemput-polisi-1PeNRGGhqN.jpg
Buntut Surat Terbuka ke Presiden Jokowi, Ruslan Buton Dijemput Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/08/340/2196297/hina-presiden-jokowi-di-medsos-buruh-di-riau-ditangkap-t9UnYCztdN.jpg
Hina Presiden Jokowi di Medsos, Buruh di Riau Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement