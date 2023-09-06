Akun Youtube DPR RI Di-hack Tayangkan Judi Slot, Setjen Minta Bantuan Google

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar angkat bicara soal akun Youtube resmi DPR RI yang diretas atau di-hack oleh pihak tertentu. Akun Youtube DPR RI berubah menjadi akun live streaming judi online.

"Untuk sementara terindikasi akun medsos Youtube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun Youtube DPR dan memposting video judi online," kata Indra dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Indra menyampaikan, langkah yang sudah diambil sejak pagi tadi adalah menghubungi pihak Google Indonesia untuk melakukan pemulihan atau recovery akun Youtube DPR.

Laporan tersebut sudah diterukan ke Google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapt digunakan lagi oleh DPR RI.

"Sementara ini dari pihak IT internal setjen juga melakukan recovery manual melalui online dari sistem Google secara mandiri," ujarnya.