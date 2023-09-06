Lukas Enembe Kembali Diperiksa sebagai Terdakwa, Diingatkan untuk Sopan di Sidang

Lukas Enembe kembali menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi. (Foto: Antara)

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) kembali menjalani sidang lanjutan pemeriksaan sebagai terdakwa penerima suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (6/9/2023).

Sebelum memulai jalannya sidang, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengingatkan kepada terdakwa Lukas Enembe untuk bersikap sopan dan tertib. Sebab sebelumnya, Lukas sempat membuat ulah, mulai dari berkata tidak sopan hingga membanting mikrofon.

"Sebelum persidangan kami lanjutkan, saudara terdakwa ya. Majelis mengingatkan untuk saudara lebih bersikap sopan selama mengikuti persidangan, tertib dan sopan, kami ingatkan dari awal persidangan ini," ucap Hakim Rianto di ruang sidang, Rabu (6/9/2023).

Rianto menjelaskan bahwa setiap perbuatan dan sikap terdakwa Lukas Enembe di persidangan akan menjadi penilaian majelis hakim. Sikap dan perbuatan Lukas di sidang akan jadi pertimbangan yang memberatkan dan meringankan hakim dalam memutus perkara.

"Majelis hakim pasti akan menilai tindakan saudara, sikap saudara selama persidangan dari awal sampai akhir, dan itu ada konsekuensi hukum semuanya. Apabila saudara bersikap sopan selama persidangan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib, ada konsekuensi hukum," ungkap Hakim Rianto.

"Begitu sebaliknya, apabila saudara bersikap tidak kooperatif, bersikap tidak sopan di dalam ruang persidangan pasti juga ada konsekuensi hukum, ya," imbuhnya.

Sekadar informasi, Lukas Enembe sempat membuat ulah saat diperiksa sebagai terdakwa penerima suap dan gratifikasi, pada Senin, 4 September 2023. Ulah yang dibuat Lukas di antaranya, berkata kasar hingga membuang mikrofon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini, Lukas didakwa telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar. Dengan rincian, ia menerima suap sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua.

Lukas didakwa oleh tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap bersama-sama dengan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Papua 2013-2017, Mikael Kambuaya dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021, Gerius One Yoman.

Adapun, uang suap itu berasal dari Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-lingge, Piton Enumbi sejumlah Rp10.413.929.500 (Rp10,4 miliar). Kemudian, sebesar Rp35.429.555.850 (Rp35,4 miliar) berasal dari Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu, Rijatono Lakka.