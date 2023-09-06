Akun Youtube Diretas, DPR Bakal Ambil Langkah Hukum

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar memastikan, Kesetjenan DPR akan mengambil langkah hukum terkait peristiwa peretasan atau hack terhadap akun channel resmi Youtube DPR RI. Dalam akun tersebut, menampilkan tayangan judi slot.

Menurut Indra, langkah tersebut memang akan dilakukan. Namun, saat DPR bersama Bareskrim Polri dan BSSN masih terus melakukan pemulihan atau recovery sistemnya terlebih dahulu.

"Setelah itu tentu kami akan tracing penyebabnya dan ambil tindakan hukum," kata Indra saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (6/9/2023).

Di sisi lain, kata dia, langkah yang sudah diambil sejak pagi tadi adalah menghubungi pihak Google Indonesia untuk melakukan pemulihan atau recovery akun Youtube DPR.

Dari pihak Google, tutur Indra, sudah meneruskan kepada pihak Google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR.

"Sementara ini, dari pihak IT internal setjen juga melakukan recovery manual melalui online dari sistem Google secara mandiri," pungkasnya.

(Arief Setyadi )