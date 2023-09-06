Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akun Youtube Diretas, DPR Bakal Ambil Langkah Hukum

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:11 WIB
Akun Youtube Diretas, DPR Bakal Ambil Langkah Hukum
Akun Youtube DPR RI diretas (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar memastikan, Kesetjenan DPR akan mengambil langkah hukum terkait peristiwa peretasan atau hack terhadap akun channel resmi Youtube DPR RI. Dalam akun tersebut, menampilkan tayangan judi slot.

Menurut Indra, langkah tersebut memang akan dilakukan. Namun, saat DPR bersama Bareskrim Polri dan BSSN masih terus melakukan pemulihan atau recovery sistemnya terlebih dahulu.

"Setelah itu tentu kami akan tracing penyebabnya dan ambil tindakan hukum," kata Indra saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (6/9/2023).

Di sisi lain, kata dia, langkah yang sudah diambil sejak pagi tadi adalah menghubungi pihak Google Indonesia untuk melakukan pemulihan atau recovery akun Youtube DPR.

Dari pihak Google, tutur Indra, sudah meneruskan kepada pihak Google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR.

"Sementara ini, dari pihak IT internal setjen juga melakukan recovery manual melalui online dari sistem Google secara mandiri," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154052/peretasan-AzHC_large.jpg
Geger 700 Ribu Data Diretas Termasuk Seleksi CPNS, Kemhan: Kami Sedang Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716/x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100234/ilustrasi_peretasan-gq1l_large.jpg
Prakiraan Ancaman Siber Masih Mengintai Indonesia pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/510/3035478/akun-instagramnya-diretas-hacker-kejati-diy-lapor-polisi-m086FrKTW5.jpg
Akun Instagramnya Diretas Hacker, Kejati DIY Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034616/kabareskrim-akui-kesulitan-tangani-peretasan-server-pdn-kemenkominfo-AJSHfsYIua.jpg
Kabareskrim Akui Kesulitan Tangani Peretasan Server PDN Kemenkominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/338/3034220/polisi-dalami-sindikat-judi-online-lain-yang-retas-situs-pemerintah-NymguaEHp3.jpg
Polisi Dalami Sindikat Judi Online Lain yang Retas Situs Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement