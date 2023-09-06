Ini Negara yang Sering Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN

JAKARTA- Sejumlah negara yang sering jadi ruang rumah KTT ASEAN sejak tahun 1976-2023 menarik dikulik. Saat ini, Indonesia menjadi tuan rumah dalam menyelanggarakan KTT ASEAN 2023.

Adapun, KTT ke-43 ASEAN kali ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN 2045. Konferensi ini akan digelar di Jakarta, Indonesia pada 5-7 September 2023.

Lantas negara yang sering jadi tuan rumah KTT ASEAN? Jawabannya adalah Indonesia serta Thailand. Kedua negara ini sudah enam kali menyelenggarakan konferensi pers terbesar se ASEAN.

Berikut ini negara yang sering jadi tuang rumah KTT ASEAN:

1. Indonesia - 6 kali

Bali pada 23-24 Februari 1976

Bali pada 7-8 Oktober 2003

Jakarta pada 7-8 Mei 2011

Bali pada 14-19 November 2011

Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023

Jakarta pada 5-7 September 2023