Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Negara yang Sering Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:18 WIB
Ini Negara yang Sering Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN
Ilustrasi KTT ASEAN 2023(Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sejumlah negara yang sering jadi ruang rumah KTT ASEAN sejak tahun 1976-2023 menarik dikulik. Saat ini, Indonesia menjadi tuan rumah dalam menyelanggarakan KTT ASEAN 2023.

Adapun, KTT ke-43 ASEAN kali ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN 2045. Konferensi ini akan digelar di Jakarta, Indonesia pada 5-7 September 2023.

Lantas negara yang sering jadi tuan rumah KTT ASEAN? Jawabannya adalah Indonesia serta Thailand. Kedua negara ini sudah enam kali menyelenggarakan konferensi pers terbesar se ASEAN.

Berikut ini negara yang sering jadi tuang rumah KTT ASEAN:

1. Indonesia - 6 kali

Bali pada 23-24 Februari 1976

Bali pada 7-8 Oktober 2003

Jakarta pada 7-8 Mei 2011

Bali pada 14-19 November 2011

Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023

Jakarta pada 5-7 September 2023

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/244/2896211/tni-polri-siapkan-personel-kawal-ktt-ais-di-nusa-dua-bali-qDbnqsB1tN.JPG
Sembilan Kepala Negara Akan Hadiri KTT AIS di Bali, TNI - Polri Siapkan Pengamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/337/2877819/ktt-ke-43-asean-wapres-amerika-dan-pm-australia-telah-tiba-di-indonesia-raKroakcb7.jpg
KTT ke-43 ASEAN, Wapres Amerika dan PM Australia Telah Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/338/2876492/berikut-29-ruas-jalan-di-dki-jakarta-terapkan-buka-tutup-saat-ktt-ke-43-asean-T5uQ6vI3Ch.jpg
Berikut 29 Ruas Jalan di DKI Jakarta Terapkan Buka Tutup saat KTT ke-43 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/337/2876472/prioritas-keketuaan-indonesia-akan-dibahas-dalam-ktt-ke-43-asean-yTQhX7HMuA.jpg
Prioritas Keketuaan Indonesia Akan Dibahas dalam KTT ke-43 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/337/2862698/persiapan-ktt-asean-presiden-jokowi-bakal-pimpin-12-pertemuan-september-mendatang-eN4TaWQH14.jpg
Persiapan KTT ASEAN, Presiden Jokowi Bakal Pimpin 12 Pertemuan September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/337/2817714/4-negara-asean-yang-dipimpin-seorang-raja-WQubIHNqV7.jpg
4 Negara ASEAN yang Dipimpin seorang Raja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement