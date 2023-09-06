Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibu Imam Masykur Warga Aceh yang Dibunuh Paspampres Temui Danpomdam Jaya

Ibu Imam Masykur Warga Aceh yang Dibunuh Paspampres Temui Danpomdam Jaya
Ibu Imam Masykur Temui Danpomdam/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Ibu Imam Syukur, pemuda Aceh yang dibunuh Paspampres beserta 2 oknum TNI Lainnya mendatangi Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie di Pondam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Kedatangan tersebut, ialah meminta kejelasan hukum karena anaknya tewas di tangan Praka Riswandi Manik cs.

Momen tersebut diunggah pengacara kondang Hotman Paris yang ikut serta mendampingi ibu korban tersebut. Dalam kesempatan itu, Hotman bersyukur bahwa pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana.

"Ibu korban penganiayaan mengucapkan terima kasih kepada Danpomdam Jaya, karena memang rencananya akan diterapkan pasal 340 pembunuhan berencana," ujar Hotman dalam Instagram pribadinya, Rabu (6/9/2023).

Pasal tersebut, kata Hotman, diterapkan karena oknum Paspampres itu sempat meminta tebusan Rp50 juta kepada ibu korban. Namun, justru tidak diindahkan, sehingga Imam Syukur berakhir meregang nyawa.

"Karena memang si pelaku itu mengatakan di telepon kalau kamu tidak transfer Rp50 juta, saya akan bunuh dan saya akan buang, sehingga itu pembunuhan berencana,”ungkapnya.

"Keluarga korban (Imam Masykur) dan keluarga korban penganiayaan oknum TNI, kami tim Hotman 911 mengucapkan terima kasih atas transparansi hari ini yang kami terima,"tutup Hotman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement