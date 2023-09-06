Ibu Imam Masykur Warga Aceh yang Dibunuh Paspampres Temui Danpomdam Jaya

JAKARTA - Ibu Imam Syukur, pemuda Aceh yang dibunuh Paspampres beserta 2 oknum TNI Lainnya mendatangi Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie di Pondam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Kedatangan tersebut, ialah meminta kejelasan hukum karena anaknya tewas di tangan Praka Riswandi Manik cs.

BACA JUGA: Jejak Pembunuhan Imam Masykur Terungkap karena HP Korban Dijual Praka Riswandi Manik

Momen tersebut diunggah pengacara kondang Hotman Paris yang ikut serta mendampingi ibu korban tersebut. Dalam kesempatan itu, Hotman bersyukur bahwa pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana.

"Ibu korban penganiayaan mengucapkan terima kasih kepada Danpomdam Jaya, karena memang rencananya akan diterapkan pasal 340 pembunuhan berencana," ujar Hotman dalam Instagram pribadinya, Rabu (6/9/2023).

Pasal tersebut, kata Hotman, diterapkan karena oknum Paspampres itu sempat meminta tebusan Rp50 juta kepada ibu korban. Namun, justru tidak diindahkan, sehingga Imam Syukur berakhir meregang nyawa.

"Karena memang si pelaku itu mengatakan di telepon kalau kamu tidak transfer Rp50 juta, saya akan bunuh dan saya akan buang, sehingga itu pembunuhan berencana,”ungkapnya.

"Keluarga korban (Imam Masykur) dan keluarga korban penganiayaan oknum TNI, kami tim Hotman 911 mengucapkan terima kasih atas transparansi hari ini yang kami terima,"tutup Hotman.