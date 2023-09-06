Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan Penghinaan Jokowi, Rocky Gerung Diperiksa Bareskrim

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:56 WIB
Kasus Dugaan Penghinaan Jokowi, Rocky Gerung Diperiksa Bareskrim
Rocky Gerung Diperiksa Bareskrim/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ujaran penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan berita bohong Rabu (6/9/2023).

Dalam kesempatan itu, dia mengaku kehadirannya hari ini setelah sebelumnya dia meminta penundaan kepada penyidik.

"Mustinya kemarin Senin tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi. Jadi gak mungkin dibatalin, jadi saya minta tolong Bareskrim untuk tunda hari ini," kata Rocky di Bareskrim.

Rocy mengaku akan mengikuti proses hukum yang menjeratnya. Dia akan menklarifikasi pada pemanggilannya hari ini. "Iya kan cuma klarifikasi aja kan," singkanya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung pada hari ini, Senin (4/9/2023) terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137953/pco-iKg0_large.jpg
Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Ciuman, PCO: Lebih Baik Dibina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/512/3038257/lima-content-creator-dipolisikan-buat-konten-rumah-milyader-arab-semarang-berhantu-uWBj9wEY2f.jpg
Lima Content Creator Dipolisikan, Buat Konten Rumah Milyader Arab Semarang Berhantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034598/said-didu-dilaporkan-warga-tangerang-usai-minta-proyek-psn-pik-2-ditinjau-OVPETPWVFa.jpg
Said Didu Dilaporkan Warga Tangerang Usai Minta Proyek PSN-PIK 2 Ditinjau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/519/3005035/sebar-foto-asusila-pelajar-smp-di-malang-warga-banjarnegara-ditangkap-polisi-8MjbXH2Jq3.jpg
Sebar Foto Asusila Pelajar SMP di Malang, Warga Banjarnegara Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/512/2992993/aktivis-lingkungan-daniel-frits-divonis-7-bulan-penjara-terjerat-uu-ite-w5xMvY71fz.jpg
Aktivis Lingkungan Daniel Frits Divonis 7 Bulan Penjara, Terjerat UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/337/2986336/mk-kabulkan-gugatan-hariz-azhar-fatia-hapus-pasal-sebar-hoax-bikin-onar-OrJOIFhLnz.jpg
MK Kabulkan Gugatan Hariz Azhar-Fatia, Hapus Pasal Sebar Hoax Bikin Onar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement