Ditunjuk Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid Miliki Jaringan Luas untuk Menangkan Ganjar

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Pemerhati Politik dan Keamanan Publik, Rommy Edward Pryambada mengatakan, penunjukkan Arsjad Rasjid sebagai ketua tim pemenangan bakal capres Ganjar Pranowo tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh koalisi partai politik pendukung Ganjar.

“Sebagai sosok nomor 1 di Kadin, tentu jaringan beliau cukup luas,”ujar Rommy di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, pengalaman organisasi Arsjad Rasjid yang menduduki posisi penting cukup memberikan gambaran kemampuannya dalam mengelola suatu organisasi.

“Berbicara peluang perolehan suara bagi Ganjar, saya yakin PDIP serta partai pendukung lainnya memiliki tingkat optimis yang tinggi mengingat keberadaan Andika Perkasa yang juga menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo,”ungkapnya.

Dia optimis, kolaborasi antara Arsjad Rasyid dan Andika Perkasa serta tokoh lainnya tentu membawa keyakinan bahwa Ganjar Pranowo akan melenggang mulus saat kontestasi Pilpres 2024.

Masih kata Rommy, Arsjad Rasyid juga bisa memberikan masukan karena hal ini erat dengan strategi-strategi pemenangan yang akan mulai disusun oleh tim yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Arsjad mengaku kaget dengan kabar penunjukannya tersebut. Awalnya dirinya baru mengetahui penunjukannya sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dari media online.

"Pertama saja saya kaget karena saya, pas saya lagi acara dari ASEAN ini saya datang ke ASEAN Business Award,” kata Arsjad di Hotel Mulya, Jakarta, Selasa (5/9/2023).