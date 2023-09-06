Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Tim Pemenangan Ganjar, Ini Latar Belakang Arsjad Rasjid

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:04 WIB
Pimpin Tim Pemenangan Ganjar, Ini Latar Belakang Arsjad Rasjid
Arsjad Rasjid Ketua TPN Ganjar/MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang Arsjad Rasjid sangat menarik untuk diketahui karena ia merupakan salah satu pebisnis sukses yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kemenangan Ganjar Pranowo.

Pria yang saat ini berusia 53 tahun lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Arsjad memiliki nama lengkap Mohammad Arsjad Rasjid.

Dilansir dari arsjadrasjid.com, Rabu (6/9/2023) Ayah Arsjad adalah seorang pensiunan TNI AD yang bernama H.M.N. Rasjid, dan ibunya bernama Hj. Suniawati. Arsjad merupakan keturunan darah Palembang yang berasal dari sang ayah dan Sunda-Tionghoa dari sang ibu.

Arsjad menempuh pendidikan bidang Computer Engineering di University of Southern California pada tahun 1990. Beliau juga mendalami ilmu di bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1993 dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Arsjad juga menyelesaikan program Excecutive Education in Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Arsjad memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Tetapi keinginannya memiliki usaha yang dikelola sendiri selalu muncul dalam pikirannya. Lalu saat ia mengetahui bahwa temannya ingin memulai bisnis, Arsjad pun mencoba untuk menjadi investor di perusahaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
