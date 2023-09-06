Profil Luluk Nuril, Istri Polisi dan Seleb TikTok Probolinggo yang Marahi Anak SMK Magang

JAKARTA- Profil Luluk Nuril, Istri polisi dan seleb TikTok Probolinggo yang marahi anak SMK Magang di swalayan akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Saat ini, nama Luluk Nuril sedang menjadi sorotan publik setelah video TikTok yang memperlihatkan dirinya tengah memarahi seorang siswa SMK magang di sebuah swalayan viral di media sosial.

Seleb TikTok asal Probolinggo itu mengaku tidak puas dengan layanan siswa magang di salah satu swalayan di kota Probolinggo. Dalam video tersebut, Luluk yang tengah menenteng sebuah kantong belanjaan memarahi sambil memaki seorang anak magang berseragam putih abu-abu.

Setelah kejadian ini, Luluk dilaporkan oleh pihak sekolah asal siswi magang tersebut. Mereka meminta agar Luluk meminta maaf secara terbuka di media sosial.

Lantas siapakah sosok Luluk Nuril itu?

Perempuan bernama lengkap Luluk Sofiatul Jannah, merupakan seorang seleb TikTok asal Probolinggo. Luluk cukup aktif dan terkenal sebagai Selebgram dan TikToker di media sosial.