Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Luluk Nuril, Istri Polisi dan Seleb TikTok Probolinggo yang Marahi Anak SMK Magang

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:17 WIB
Profil Luluk Nuril, Istri Polisi dan Seleb TikTok Probolinggo yang Marahi Anak SMK Magang
Profil Seleb TikTok Luluk Nuril/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA- Profil Luluk Nuril, Istri polisi dan seleb TikTok Probolinggo yang marahi anak SMK Magang di swalayan akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Saat ini, nama Luluk Nuril sedang menjadi sorotan publik setelah video TikTok yang memperlihatkan dirinya tengah memarahi seorang siswa SMK magang di sebuah swalayan viral di media sosial.

Seleb TikTok asal Probolinggo itu mengaku tidak puas dengan layanan siswa magang di salah satu swalayan di kota Probolinggo. Dalam video tersebut, Luluk yang tengah menenteng sebuah kantong belanjaan memarahi sambil memaki seorang anak magang berseragam putih abu-abu.

Setelah kejadian ini, Luluk dilaporkan oleh pihak sekolah asal siswi magang tersebut. Mereka meminta agar Luluk meminta maaf secara terbuka di media sosial.

Lantas siapakah sosok Luluk Nuril itu?

Perempuan bernama lengkap Luluk Sofiatul Jannah, merupakan seorang seleb TikTok asal Probolinggo. Luluk cukup aktif dan terkenal sebagai Selebgram dan TikToker di media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement