Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendikbudristek Kembali Gelar Pekan Kebudayaan Nasional 2023

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:47 WIB
Kemendikbudristek Kembali Gelar Pekan Kebudayaan Nasional 2023
Kemendikbudristek kembali gelar Pekan Kebudayaan Nasional 2023 (Foto: Giffar Rivani)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenbudristek) Republik Indonesia kembali mengadakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023. Dalam acara tersebut, menghadirkan semangat pengenalan praktik baik kebudayaan yang dijadikan dalam serangkaian kegiatan wadah kolektif.

Serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai aspek mulai dari lingkungan, pegiat budaya hingga masyarakat. Di tahun ini, PKN mengangkat tema “Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan” dengan maksud memberikan makna dan relevansi tiap aksi berkesenian dan berkebudayaan yang mana tetap berakar pada nilai budaya dan kearifan lokal.

"Tema ini merupakan sebuah refleksi dari visi kita tentang bagaimana budaya dan alam bisa dan harus berjalan beriringan. Ketika kita berbicara tentang merawat budaya," kata Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud), Kemendikbudristek, Hilmar Farid, di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

"kita juga bicara tentang etos dan nilai yang mengajarkan kita untuk merawat bumi sebagai satu-satunya rumah kita,” sambungnya.

Menurut Hilmar, PKN 2023 ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga sebuah misi. Misi untuk mengingatkan masyarakat bahwa kebudayaan turut berperan dalam dalam menciptakan masa depan bumi yang berkelanjutan.

"Dalam keanekaragaman budaya kita, terdapat solusi dan inovasi lokal yang bisa kita aplikasikan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186380/dpr_ri-wCAQ_large.jpg
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178623/mendikdasmen-4Jgk_large.jpg
Mendikdasmen Dorong Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010252/tak-naikkan-ukt-ipb-berjuang-cari-dana-dari-luar-untuk-operasional-kampus-8fGldXpyOH.jpg
Tak Naikkan UKT, IPB Berjuang Cari Dana dari Luar untuk Operasional Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/337/3003464/haedar-nashir-soroti-tantangan-besar-pendidikan-nasional-indonesia-QXiV1LygXF.jpg
Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/337/2979064/ini-alasan-komisi-x-dpr-tolak-keras-wacana-dana-bos-jadi-makan-siang-gratis-IsO0AkEAVI.jpeg
Ini Alasan Komisi X DPR Tolak Keras Wacana Dana BOS Jadi Makan Siang Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/337/2935633/mahfud-md-sarjana-itu-ijazah-intelektual-gambarkan-watak-pendidikan-bermoral-J5h92VOEK0.jpg
Mahfud MD : Sarjana Itu Ijazah, Intelektual Gambarkan Watak Pendidikan Bermoral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement