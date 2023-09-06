Pekan Kebudayaan Nasional 2023 Mengusung Filosofi Lumbung

Kemendikbudristek kembali gelar Pekan Kebudayaan Nasional 2023 (Foto: Giffar Rivani)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia kembali mengadakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023.

Menurut Ketua Dewan Kurator PKN 2023, Ade Darmawan para perhelatan PKN 2023 ini akan mengusung filosofi Lumbung. Adapun lumbung dikenal dalam kebudayaan masyarakat dan juga keseharian masyarakat Indonesia.

Diartikan dalam nilai lumbung sebagai ruang penyimpanan, domestik dan urun rembuk, serta elemen sosialnya.

"Perwujudan ‘lumbung’ yang digagas oleh para dewan kurator menggambarkan bahwa PKN akan menjadi suatu wadah kolektif dari rangkaian kegiatan yang dirancang, diselenggarakan, dan melibatkan para pelaku seni dan kebudayaan maupun masyarakat umum," kata Ade di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

"Praktik baik lumbung dalam konteks ini adalah upaya dalam mendukung pemajuan budaya secara kolektif dan kolaboratif secara luas,” imbuhnya.