HOME NEWS NASIONAL

ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Strategis, Jokowi: Bukan Sekedar Seremonial

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:04 WIB
ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Strategis, Jokowi: Bukan Sekedar Seremonial
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN-Jepang di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada hari ini, Rabu (6/9/2023).

KTT tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida.

Kepala Negara mengatakan bahwa ASEAN dan Jepang telah melakukan kesepakatan untuk membentuk kemitraan komprehensif strategis yang tidak hanya seremonial semata.

"ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk kemitraan komprehensif strategis yang bukan sekadar seremonial dan bukan sekadar basa-basi. Tetapi justru berbentuk kerja sama konkret yang saling menguntungkan," kata Jokowi dalam pengantarnya, Rabu (6/9/2023).

Jokowi mengatakan bahwa Jepang, sebagai salah satu mitra paling aktif ASEAN dan pendukung utama ASEAN outlook on Indo-Pasifik dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerja sama konkret yang bermanfaat langsung bagi rakyat.

"ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai USD 184 miliar per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus meningkatkan kontribusinya pada ASEAN infrastructure funds dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
