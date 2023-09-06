Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Tito Karnavian, Menlu Rusia Sergey Lavrov Tiba di Bandara Soekarno Hatta

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:09 WIB
Disambut Tito Karnavian, Menlu Rusia Sergey Lavrov Tiba di Bandara Soekarno Hatta
Menlu Rusia Sergey Lavrov tiba di Bandara Soetta disambut Mendagri Tito Karnavian (Foto: )
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergey Lavrov tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (6/9/2023). Sergey, disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam pantauan MNC Portal, kedatang Sergey nampak disambut dengan tarian tradisional khas Indonesia. Ia, juga telah disambut oleh aparat keamanan yang tengah berdiri tegak.

Di sisi lain, kedatangan Sergey juga disambut hangat oleh Tito. Hal tersebut terlihat saat Sergey dikalungi cendera mata, oleh delegasi Indonesia.

Usai dikalungi cendera mata, aparat yang menggunakan baju merah dan celana putih nampak sigap meniup terompet penyambutan.

Adapun, Menlu Rusia sendiri hadir ke Indonesia guna mengikuti perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean Ke-43 di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement