Disambut Tito Karnavian, Menlu Rusia Sergey Lavrov Tiba di Bandara Soekarno Hatta

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergey Lavrov tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (6/9/2023). Sergey, disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam pantauan MNC Portal, kedatang Sergey nampak disambut dengan tarian tradisional khas Indonesia. Ia, juga telah disambut oleh aparat keamanan yang tengah berdiri tegak.

Di sisi lain, kedatangan Sergey juga disambut hangat oleh Tito. Hal tersebut terlihat saat Sergey dikalungi cendera mata, oleh delegasi Indonesia.

Usai dikalungi cendera mata, aparat yang menggunakan baju merah dan celana putih nampak sigap meniup terompet penyambutan.

Adapun, Menlu Rusia sendiri hadir ke Indonesia guna mengikuti perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean Ke-43 di Jakarta.