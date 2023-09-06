Jokowi: Lebih dari Dua Dekade ASEAN Plus Three Jadi Motor Pertumbuhan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin dan membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN Plus Three (APT) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada hari ini, Rabu (6/9/2023).

Pertemuan yang digelar di Ruang Cenderawasih 3 tersebut juga akan dihadiri oleh pemimpin negara RRT, Republik Korea, dan Jepang.

"Selama lebih dari dua dekade ASEAN Plus Three telah membuahkan banyak hasil dan menjadi motor pertumbuhan di kawasan," kata Jokowi dalam pengantarnya, Rabu (6/9/2023).

Meski begitu, kata Jokowi, ASEAN Plus Three tidak boleh cepat berpuas diri dan harus terus membuka serta menciptakan peluang-peluang kerja sama baru. "Dimana pembangunan ekonomi hijau jadi salah satu prioritas kedepan," kata Jokowi.

ASEAN, kata Jokowi, sangat menghargai dukungan RRT, Jepang dan Korea untuk pengembangan ekosistem EV baterai. Meski begitu, kata Jokowi, penting untuk menjaga stabilitas di kawasan.