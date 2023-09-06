Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Laporan Hoaks Sudirman Said, Begini Sikap Dewan Pers

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:02 WIB
Terima Laporan Hoaks Sudirman Said, Begini Sikap Dewan Pers
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pers menerima laporan dari masyarakat soal sejumlah media yang mengunggah pernyataan Juru Bicara Bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said (SS) soal alasan Anies Baswedan menolak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapresnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut bahwa berita tersebut ternyata hoaks, karena Sudirman Said tidak pernah membuat pernyataan apa pun terkait hal tersebut untuk media.

Dewan Pers telah melakukan klarifikasi ke sejumlah media yang memberitakan hoaks tersebut pada hari ini, Rabu (6/9/2023).

"Dalam klarifikasi yang dihadiri media-media terkait, Dewan Pers menemukan tidak ada proses klarifikasi dan verifikasi serta upaya uji informasi yang dilakukan oleh media-media tersebut," ujar Ninik dalam keterangannya.

Meskipun demikian, pada saat yang sama, Dewan Pers mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap media yang segera mencabut berita tersebut disertai permintaan maaf kepada Sudirman Said dan pembaca.

"Hal ini menunjukkan kesadaran dan ketaatan media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 10 KEJ," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hoaks Sudirman Said Dewan Pers
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168199/dewan_pers-3w6u_large.jpg
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Dapat Hilangkan Multitafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138915/dewan_pers-qYnA_large.jpg
Komaruddin Hidayat Jadi Ketua, Berikut Susunan Pengurus Dewan Pers 2025–2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136326/dewan_pers-qAps_large.jpg
Dewan Pers dan LPSK Teken MoU soal Perlindungan Kerja Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080736/dewan_pers-8Nul_large.jpg
Dewan Pers Minta Penyelenggara Pemilu Terbuka ke Wartawan: Jangan Dipersulit Ketika Mereka Bertanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034146/simpatisan-syl-aniaya-wartawan-dewan-pers-minta-aparat-keamanan-jaga-keselamatan-jurnalis-1iT9e1hTOR.jpg
Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029883/dewan-pers-minta-ruu-penyiaran-fokus-soal-aturan-siaran-3njHMmwX30.jpg
Dewan Pers Minta RUU Penyiaran Fokus Soal Aturan Siaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement