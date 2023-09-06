Terima Laporan Hoaks Sudirman Said, Begini Sikap Dewan Pers

JAKARTA - Dewan Pers menerima laporan dari masyarakat soal sejumlah media yang mengunggah pernyataan Juru Bicara Bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said (SS) soal alasan Anies Baswedan menolak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapresnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut bahwa berita tersebut ternyata hoaks, karena Sudirman Said tidak pernah membuat pernyataan apa pun terkait hal tersebut untuk media.

Dewan Pers telah melakukan klarifikasi ke sejumlah media yang memberitakan hoaks tersebut pada hari ini, Rabu (6/9/2023).

"Dalam klarifikasi yang dihadiri media-media terkait, Dewan Pers menemukan tidak ada proses klarifikasi dan verifikasi serta upaya uji informasi yang dilakukan oleh media-media tersebut," ujar Ninik dalam keterangannya.

Meskipun demikian, pada saat yang sama, Dewan Pers mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap media yang segera mencabut berita tersebut disertai permintaan maaf kepada Sudirman Said dan pembaca.

"Hal ini menunjukkan kesadaran dan ketaatan media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 10 KEJ," katanya.