HOME NEWS NASIONAL

Profil Bripka M Nuril Huda, Suami Seleb TikTok Probolinggo yang Viral sebut Anak Magang Babu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:12 WIB
Profil Bripka M Nuril Huda, Suami Seleb TikTok Probolinggo yang Viral sebut Anak Magang Babu
Selebgram Luluk viral karena kata katanya (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video dari selebgram yang bernama Luluk Nuril menjadi viral di media sosial karena ulahnya yang menyebut, karyawan magang di salah satu swalayan sebagai babu.

Dalam video berdurasi 25 detik ini menampilkan Luluk memaki siswi magang di sebuah swalayan karena merasa tidak puas dengan pelayanannya. Menurut informasi, dia merasa tidak terima diingatkan oleh siswi magang bahwa jika batal membeli barang bisa dikembalikan ke kasir. Dia pun menyebut pegawai dengan kata 'babu' pada videonya.

Luluk rupanya juga merupakan istri dari seorang anggota polisi bernama Bripka Mochamad Nuril Huda, Kanit Binmas Polsek Tiris, Polres Probolinggo, Jawa Timur.

Bripka Nuril diketahui pernah menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Probolinggo pun menerima laporan dan memberikan sanksi kepada Bripka M. Nuril Huda.

Halaman:
1 2
      
