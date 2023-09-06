Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: ASEAN Butuh Investasi Infrastruktur USD184 Miliar per Tahun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:17 WIB
Jokowi: ASEAN Butuh Investasi Infrastruktur USD184 Miliar per Tahun
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Jepang meningkatkan kontribusinya untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau di ASEAN. Dirinya mengungkapkan bahwa ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai USD184 miliar per tahun.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN-Jepang yang digelar di Ruang Cendrawasih 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada hari ini, Rabu (6/9/2023).

"ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai USD184 miliar per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus tingkatkan kontribusi pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk dukung konektivitas dan infrastruktur hijau," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Menurut Presiden Jokowi, ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk kemitraan komprehensif strategis yang bukan sekadar seremonial dan bukan sekadar basa-basi, tapi justru berbentuk kerja sama konkret yang saling menguntungkan.

"Jepang, sebagai salah satu mitra paling aktif ASEAN dan pendukung utama AOIP, dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerja sama konkret yang bermanfaat langsung bagi rakyat," imbuhnya.

