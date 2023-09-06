Survei: Ganjar Jadi Capres yang Paling Banyak Didukung Gen Z, Milenial Hingga Generasi X

JAKARTA - Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden (Bacapres) yang mendapat dukungan dari hampir semua kalangan umur atau generasi. Data ini terlihat dari survei yang dilakukan Ipsos Public Affairs pada Agustus 2023 kemarin.

"Ganjar Pranowo menarik pemilih lebih banyak pada rentang usia 17-24 tahun, 25-39 tahun, dan 50-59 tahun sebesar lebih dari 42-47,9% pada masing-masing rentang usia," kata peneliti senior Ipsos, Arif Nurul Imam dalam rilis surveinya secara daring, Rabu (6/9/2023).

Untuk diketahui, kelompok usia 17-24 tahun ini biasa dikenal sebagai generasi Z. Mereka sebagian besar merupakan pemilih pemula pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Sementara, kelompok usia 25-39 tahun ini masuk ke dalam kategori generasi milenial. Sedangkan, rentang usia 50-59 tahun ini sebagian besar masuk ke dalam kategori Generasi X.

Kembali ke data yang dipaparkan Ipsos, Prabowo Subianto terlihat berhasil menarik dan mendominasi pemilih rentang usia 40-49 tahun 41,67%.

"Sedangkan pemilih usia 60 tahun ke atas diperebutkan sama banyak antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto (angkanya sekitar) 36,36%," ujarnya.