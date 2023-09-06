Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Luluk, Seleb TikTok Probolinggo yang Viral Bentak Anak Magang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:38 WIB
Mengenal Luluk, Seleb TikTok Probolinggo yang Viral Bentak Anak Magang
Luluk seleb Tiktok (Foto:Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Mengenal Luluk, seleb Tiktok Probolinggo yang viral bentak anak. Dalam video yang beredar, menampilkan siswi SMK magang mengalami kekerasan verbal oleh Luluk Nuril.

Saat itu, istri dari Polisi ini berbelanja di sebuah toko baju. Kabarnya, ia merasa tak puas dengan pelayanan siswi magang tersebut sehingga membuatnya marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan video tersebut diunggah sendiri melalui akun TikTok pribadinya, @luluk.nuril.

Meski kini video tersebut telah dihapus, namun netizen masih terus penasaran siapa sosok Luluk seleb TikTok Probolinggo yang viral bentak anak magang.

Berikut ini mengenal Luluk, seleb Tiktok Probolinggo yang viral bentak anak magang:

Luluk Nuril memiliki nama asli Luluk Sofiatul Jannah. Ia merupakan seorang anggota Bhayangkari karena suaminya ternyata merupakan seorang polisi. Diketahui, suami Luluk bernama M Nuril Huda yang kini berdinas di Polres Probolinggo.

Dia merupakan seleb TikTok dengan pengikut lebih dari 900 ribu orang. Dalam akun TikToknya, Luluk terlihat memiliki gaya hidup yang cukup hedon dan sering mengunggah kesehariannya, seperti jalan-jalan, belanja, atau nge-dance serta lipsync.

Halaman:
1 2
      
