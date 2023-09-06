Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Pasukan Cordon, Prajurit Elite TNI AD Penyambut Kepala Negara di KTT ASEAN Jakarta

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:57 WIB
Mengenal Pasukan Cordon, Prajurit Elite TNI AD Penyambut Kepala Negara di KTT ASEAN Jakarta
Pasukan Cordon Penyambut Tamu Negara
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memiliki pasukan khusus untuk menyambut kepala negara yang hadir di tanah air saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada 5-7 September 2023.

Para tamu negara yang hadir kerap mendapat penghormatan militer oleh Pasukan Kehormatan atau Pasukan Cordon dari Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Komandan Pleton Pasukan Kehormatan Cordon, Letda CPM Sumarjo Sianturi mengatakan, Pasukan Cordon merupakan prajurit-prajurit militer TNI Angkatan Darat terbaik. Mereka bertugas sebagai pengawal protokoler kenegaraan.

"Tugas Pasukan Cordon menyambut kedatangan kepala- kepala negara yang menghadiri KTT ASEAN ke-43," ujar Sumarjo, Rabu (6/9/2023).

Sumarjo menjelaskan, Pasukan Cordon mengenakan seragam yang berbeda dengan pasukan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement