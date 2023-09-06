Mengenal Pasukan Cordon, Prajurit Elite TNI AD Penyambut Kepala Negara di KTT ASEAN Jakarta

JAKARTA - Indonesia memiliki pasukan khusus untuk menyambut kepala negara yang hadir di tanah air saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada 5-7 September 2023.

Para tamu negara yang hadir kerap mendapat penghormatan militer oleh Pasukan Kehormatan atau Pasukan Cordon dari Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Komandan Pleton Pasukan Kehormatan Cordon, Letda CPM Sumarjo Sianturi mengatakan, Pasukan Cordon merupakan prajurit-prajurit militer TNI Angkatan Darat terbaik. Mereka bertugas sebagai pengawal protokoler kenegaraan.

"Tugas Pasukan Cordon menyambut kedatangan kepala- kepala negara yang menghadiri KTT ASEAN ke-43," ujar Sumarjo, Rabu (6/9/2023).

Sumarjo menjelaskan, Pasukan Cordon mengenakan seragam yang berbeda dengan pasukan lainnya.