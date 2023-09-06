Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jamu Istri Pimpinan ASEAN, Ibu Iriana Ajak Sarapan hingga Tour di TMII

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:01 WIB
Jamu Istri Pimpinan ASEAN, Ibu Iriana Ajak Sarapan hingga <i>Tour</i> di TMII
Iriana Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjamu para istri pendamping kepala negara/pemerintahan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kegiatan tersebut merupakan Spouse Program dalam gelaran KTT ke-43 ASEAN di DKI Jakarta.

Jamuan tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan menyantap sarapan di panggung Budaya yang berdampingan dengan Danau Archipelago.

Konsep jamuan outdoor dipilih untuk para istri tamu negara itu agar dapat menikmati keindahan secara langsung miniatur Pulau Indonesia yang terletak di tengah danau tersebut.

Dalam kegiatan itu, rombongan disuguhkan tarian pembuka, pertunjukan film pendek, dan pameran UMKM. Rombongan juga disajikan hal-hal ringan dari Istana Boneka yang terletak di samping panggung Budaya.

Dari Panggung Budaya, para Ibu Negara berpindah menuju Sasono Hutomo. Sepanjang jalan mereka disajikan penampilan tari -tarian dan pakaian adat khas nusantara.

Perjalanan menggunakan mobil dengan rute melewati anjungan Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), dan Bengkulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement