Jamu Istri Pimpinan ASEAN, Ibu Iriana Ajak Sarapan hingga Tour di TMII

JAKARTA - Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjamu para istri pendamping kepala negara/pemerintahan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kegiatan tersebut merupakan Spouse Program dalam gelaran KTT ke-43 ASEAN di DKI Jakarta.

Jamuan tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan menyantap sarapan di panggung Budaya yang berdampingan dengan Danau Archipelago.

Konsep jamuan outdoor dipilih untuk para istri tamu negara itu agar dapat menikmati keindahan secara langsung miniatur Pulau Indonesia yang terletak di tengah danau tersebut.

Dalam kegiatan itu, rombongan disuguhkan tarian pembuka, pertunjukan film pendek, dan pameran UMKM. Rombongan juga disajikan hal-hal ringan dari Istana Boneka yang terletak di samping panggung Budaya.

Dari Panggung Budaya, para Ibu Negara berpindah menuju Sasono Hutomo. Sepanjang jalan mereka disajikan penampilan tari -tarian dan pakaian adat khas nusantara.

Perjalanan menggunakan mobil dengan rute melewati anjungan Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), dan Bengkulu.