HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Asia Tenggara Jadi Urat Nadi Perdagangan Internasional pada 2045

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:15 WIB
Jokowi: Asia Tenggara Jadi Urat Nadi Perdagangan Internasional pada 2045
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi (Jokowi ) membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-US, diikuti Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris serta pemimpin negara yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Rabu, 6 September 2023.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bahwa Asia Tenggara menjadi kawasan yang diprediksi menjadi urat nadi perdagangan internasional pada 2045.

"Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat menjanjikan yang diprediksi pada tahun 2045 menjadi urat nadi perdagangan internasional dan berkontribusi 5,4 persen terhadap GDP dunia," kata Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi menegaskan bahwa kemitraan yang kokoh dan sustainable antara ASEAN dan Amerika Serikat tentu tidak hanya menguntungkan ASEAN tapi juga akan menguntungkan Amerika Serikat.

"Namun kemitraan tersebut hanya akan terwujud jika terdapat komitmen kuat dari kedua belah pihak dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Jokowi.

