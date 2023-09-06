Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kominfo Mau Jadikan Wulan Guritno Duta Anti-judi Online, Menteri Budi: Saya Nggak Kenal!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:28 WIB
Kominfo Mau Jadikan Wulan Guritno Duta Anti-judi Online, Menteri Budi: Saya Nggak Kenal!
Wulan Guritno dan 25 Artis Dilaporkan/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Artis Wulan Guritno dikabarkan akan dijadikan duta anti-judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Padahal, Wulan sempat diduga mempromosikan judi online hingga dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku sama sekali tidak pernah menobatkan Wulan sebagai duta tersebut. Bahkan, Ia tidak mengenal siapa itu Wulan Guritno.

"Ini jangan dipotong dong pernyataan saya waktu di DPR, itu kan proses hukumnya berjalan aparat penegak hukum, kita bukan hanya soal Wulan Guritno, saya enggka kenal Wulan Guritno," ujar Budi di JCC Senayan Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Budi menjelaskan, Ia tidak menunjuk salah seorang menjadi duta anti judi online, melainkan menyuruh seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas judi online lewat media maupun power yang mereka miliki.

"Maksud saya semua artis selebgram, semua selebritis influencer dan sebagainya itukan bisa menjadi duta anti judi online, kamu semua (awak media) juga kalau bisa jadi duta anti judi online, gitu loh," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250/yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement