Kominfo Mau Jadikan Wulan Guritno Duta Anti-judi Online, Menteri Budi: Saya Nggak Kenal!

JAKARTA - Artis Wulan Guritno dikabarkan akan dijadikan duta anti-judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Padahal, Wulan sempat diduga mempromosikan judi online hingga dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku sama sekali tidak pernah menobatkan Wulan sebagai duta tersebut. Bahkan, Ia tidak mengenal siapa itu Wulan Guritno.

"Ini jangan dipotong dong pernyataan saya waktu di DPR, itu kan proses hukumnya berjalan aparat penegak hukum, kita bukan hanya soal Wulan Guritno, saya enggka kenal Wulan Guritno," ujar Budi di JCC Senayan Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Budi menjelaskan, Ia tidak menunjuk salah seorang menjadi duta anti judi online, melainkan menyuruh seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas judi online lewat media maupun power yang mereka miliki.

"Maksud saya semua artis selebgram, semua selebritis influencer dan sebagainya itukan bisa menjadi duta anti judi online, kamu semua (awak media) juga kalau bisa jadi duta anti judi online, gitu loh," ungkapnya.