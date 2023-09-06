Jokowi Kenakan Baju Betawi saat Hadiri Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN di Hutan Kota Pelataran Jakarta pada malam hari ini, Rabu (6/9/2023).

Presiden yang ditemani sang istri tiba sekitar 19.09 WIB. Jokowi nampak terlihat menggunakan pakaian adat Betawi.

Kehadiran Kepala Negara disambut oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Sebelumnya, telah tiba beberapa pejabat yang hadir, di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri beserta Ketua DPR Puan Maharani, dan Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid yakni Shinta Nuriyah Wahid.

Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono dan menteri-menteri kabinet lainnya.

